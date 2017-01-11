'Kıbrıs müzakerelerinde bazı konularda çözüme ulaşıldı'

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde uzun zamandır görüşülen bazı konularda çözüme ulaşıldığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde uzun zamandır görüşülen bazı konularda çözüme ulaşıldığını söyledi.



BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eide, Cenevre'de pazartesi başlayan müzakerelerin planlandığı gibi gittiğini belirterek, uzun zamandır görüşülen bazı zor konuların çözüme kavuştuğunu, diğer konularda da çözüme yakın olduklarını söyledi.



Eide Cenevre'de yapılması gereken daha çok iş olduğuna dikkati çekerek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in dışında da uzmanların aralıksız çalışmaya devam ettiğini aktardı.



Dün gece yarısına kadar çalıştıklarını bugün de geç saatlere kadar çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Eide, amaçlarının yarın garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye ilaveten Avrupa Birliği'nin (AB) de "özel gözlemci" statüsünde katılacağı uluslararası konferansa en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu söyledi.



Eide, "Yarın tarihi bir gün olacak. Sonuç ne olursa olsun tarihi olacak. Çünkü bu süreçte ilk defa garantör güçler ile Kıbrıslı liderlerin hepsi bir arada olacak." dedi.



Yarın düzenlenecek Kıbrıs konusundaki uluslararası konferansın, garantör ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla yarın gerçekleşeceğini açıklayan Eide, "Dışişleri bakanlarını burada görmekten mutlu olacağım." dedi.



Eide, garantör ülkelerin son birkaç günde kendi aralarında yürüttüğü diplomasi sonucunda yarınki konferansa dışişleri bakanları seviyesinde katılma kararı aldıklarını belirterek, "Bu oldukça normal bir prosedür. Onlar bu seviyede başlamak istediler ve gelişmelerin nasıl seyreceğini görecekler." ifadesini kullandı.



Kıbrıs'taki tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyuran Eide, bazı medya organlarında yayınlanan haritaların gerçeği yansıtmadığını, haritayı sadece Kıbrıslı iki lider ve iki harita uzmanıyla kendisinin göreceğini belirtti.