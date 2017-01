Kıbrıs müzakerelerinde 18 Ocak'ta uzmanlar görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak'ta uzmanların, daha sonraki bir tarihte ise bakanların bir araya geleceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak'ta uzmanların, daha sonraki bir tarihte ise bakanların bir araya geleceğini, buradan bir sonuç çıkması halinde de başbakanları davet edeceklerini söyledi.



Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.



Kıbrıs müzakerelerinde kritik bir aşamaya gelinmesinin ardından adadaki iki taraf ve garantörlerin katılımıyla Kıbrıs Konferansı'nın gerçekleştirildiğini anımsatan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek müzakere sürecine ilişkin durum değerlendirmesi yaptıklarını anlattı.



Bakan Çavuşoğlu, Guterres, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ikili görüşmelerde bulunduğunu belirtti.



Çavuşoğlu, Guterres ve Mogherini ile Suriye ve Astana süreci konularını da görüştüklerini kaydetti.



"BU HERKES İÇİN KAZAN KAZAN SONUCU GETİRECEKTİR"



Türkiye'nin çözüm konusundaki kararlılığını baştan beri vurguladıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Kıbrıs'taki sorunun çözümünün Doğu Akdeniz'de güven ve yeni iş birliği imkanları yaratacağına biz inanıyoruz. Bu herkes için kazan kazan sonucu getirecektir. Konferansta alınan kararlar çerçevesinde uzmanlar, bugün dile getirilen görüşlerin nasıl yakınlaştırılabileceğine dair bir teknik çalışma yapacaklar. Bugün itibarıyla bakanlar düzeyinde değil, artık bundan sonra ilk toplantı, bu konferansın devamı şeklinde teknik ekipler tarafından gerçekleştirilecek, yani yardımcılarımız tarafından."



"TÜRKİYE'NİN GARATÖRLÜĞÜ KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN ÖNEMLİ"



Farklı konularda farklı tutumlar bulunduğunu, bunun da doğal olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak güvenlik ve garantiler konusunda tutumumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Bizim tutumumuzla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinin tutumu tamamen örtüşüyor. Ortada bir gerçek var ki Türkiye'nin garantörlüğü, Türkiye'nin güvencesi, garantisi, Kıbrıs Türk halkı için hayati derecede önemlidir." değerlendirmesini yaptı.



Başından beri her iki tarafın da düşüncelerini dikkate almak gerektiğini söylediklerini hatırlatan Çavuşoğlu, neticede konunun referanduma gideceğini bildirdi.



"KONSENSÜS SAĞLANDI"



Kıbrıs Türk halkının Türkiye'den beklentilerinin kendileri için esas kriter olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bunu da toplantılarda açıkça söylediklerini aktardı.



Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu çerçevede 18 Ocak'ta yardımcılarımız tekrar bir araya gelecekler, her ülke kendi başkentlerinde tüm bu konularla ilgili somut önerilerini hazırlayacaklar. Birleşmiş Milletlerin de yardımıyla tekrar bir araya gelinip tüm bu konulardaki pozisyonları uzmanlar, yardımcılarımız değerlendirecek. Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra tekrar dışişleri bakanları olarak bir araya gelecek ve buradan da bir sonuç çıkarsa başbakanları davet edeceğiz; süreci bağlamak için. Böyle bir süreci izleme konusunda hemfikir olduk, konsensüs sağladık."



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin görüşmelerin ara verilmeden sürmesini talep ettiğini ancak Yunanistan tarafının zaman istediğini belirtti.



"SOMUT BİR TAKVİME BAĞLANMALI"



18 Ocak'ta bir araya gelecek uzmanlar toplantısında Türk heyetine Dışişleri Bakanlığından Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün'ün başkanlık edeceğini bildiren Çavuşoğlu, "Bu akşam Cenevre için son gün ama tamamen bitmiş değil, söylediğim formatta devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinin ucu açık bir süreç olmaması gerektiğini vurguladı.



Bunun somut bir takvime bağlanması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Mont Pelerin'deki ikinci toplantıda Rum tarafı masadan kalktı. Bugünkü başlattığımız 5'li konferans için yer ve tarih de belirlenemedi. Bu işin takviminin belirlenmesi lazım. Ömür boyu bu süreç böyle gidemez. Bu konferansın süreci de ilelebet gitmez. Bu nedenle 18 Ocak'ta başlayıp en kısa zamanda bakanların bir araya gelmesi lazım." açıklamasını yaptı.



"ADADA TÜRK ASKERİNİN MEVCUDİYETİ DEVAM EDER"



Bakan Çavuşoğlu, Türk askerinin adadaki varlığıyla ilgili soruyu yanıtladı.



Mevcut durumun süreceğini dile getiren Çavuşoğlu, "KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki tutumu aynıdır. Yani Türkiye'nin garantörlüğü devam eder, adada da Türk askerinin mevcudiyeti devam eder. Bu Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmez talebidir. Onlar için en hassas hayati konudur. Bu konudaki tutumumuz son derece nettir." diye konuştu.



Konferansta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ne düşündüğünü net olarak söylediğini ifade eden Çavuşoğlu, bunun kendilerinin düşünceleriyle örtüştüğünü aktardı.



"AB'NİN SONU NE OLACAK, BİR GARANTİSİ VAR MI?"



Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi'nin, garantiler yerine Avrupa Birliğinin (AB) devreye girmesi gerektiği yönündeki yorumlarıyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar AB hangi çatışmayı engelleyebilmiş, hangi sorunu çözebilmiş? AB'nin sonu ne olacak, bir garantisi var mı? Yarın bu anlaşmayı bir taraf bozdu, AB bunu engelleyebilecek mi? Böyle kulağa hoş gelen sözlerle ortaya çıkan fikirleri bizim kabul etmemiz mümkün değil. Gerçekçi olacağız, işimizi sağlam yapacağız. En kötü ihtimale karşı tedbirleri almamız lazım ki yarın bir sorun çıkmasın. Doğu Akdeniz'de, Ortadoğu'da her bölgede sorun var ama Kıbrıs'ta 43 yıldır hiçbir ciddi sorun yok. O da Türkiye'nin garantörlüğü sayesinde olmuştur."