Kıbrıs müzakereleri olumlu bir havada geçti

Kıbrıs müzakerelerinde "Güvenlik ve Garantiler" konusunun ele alındığı Beşli Konferans'ın ikinci turu İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında sona erdi.

Kıbrıs müzakerelerinde "Güvenlik ve Garantiler" konusunun ele alındığı Beşli Konferans'ın ikinci turu İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında sona erdi.



Adadaki soruna çözüm bulmak için 12 Ocak'ta Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası konferans, verilen aranın ardından garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanların katılımıyla dün yeniden başlamıştı.



BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, yaptığı yazılı açıklamada, konferansın ikinci oturumunun uzmanların katılımıyla dün ve bugün Mont Pelerin'de gerçekleştiğini belirtti.



Eide, Cenevre'de oluşturulan çalışma grubunun kendisine emanet edilen "Güvenlik ve Garantiler" temel başlığındaki belirli konuları ve bu başlıktaki detaylara yönelik gerekli enstrümanların belirlenmesini başarıyla tamamladığını vurguladı.



"Toplantılar olumlu bir havada geçti" ifadesini kullanan Eide, konferans sürecinin hala devam etmesinden dolayı katılımcıların, görüşmelerin detaylarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmama kararı aldıklarını kaydetti.



AKINCI, ANASTASİADİS İLE BULUŞACAK



Bu arada, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in 26 Ocak'ta Lefkoşa'da bir araya gelerek, Beşli Konferans'ın siyasi düzeyindeki oturumu ile ilgili hususları ele alması bekleniyor.



Mont Pelerin'teki Beşli Konferans'ta Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk tarafını ise müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup temsil etti.



Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kıbrıs Konferansı çerçevesinde sürdürülmekte olan çalışma grubunun faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere dün Cenevre'ye gelmişti.



Kıbrıs müzakereleri, "Ekonomi , Avrupa Birliği , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.