İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı'na Guterres de katılacak

Crans-Montana'da devam eden Kıbrıs Konferansı'na BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılacağı açıklandı.

Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumuna, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağı bildirildi.



BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Le Regent Kongre Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i temsilen konferansa katılan Feltman, Guterres'in bu hafta sonuna doğru Kıbrıs Konferansı'na katılmak üzere Crans-Montana'ya geleceği bilgisini paylaştı.



Feltman, BM Genel Sekreteri'nin konferansa katılan garantör ülkeler ve adanın her iki kesimindeki liderlere Kıbrıs Konferansı'nın "tarihi bir fırsat" olduğu mesajını ilettiğini söyledi.



"Garantör ülkeler, adadaki her iki kesim ve gözlemci olarak Avrupa Birliği'ni temsilen konferansa katılan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile birlikte iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum." diyen Eide ise görüşmelerin yapıcı bir havada başladığını ve beklentilerinden daha iyi geçtiğini vurguladı.



"GÜVENLİK VE GARANTİLER KONUSU KRİTİK"



Eide, müzakerelerin "Güvenlik ve Garantiler " temel başlıklarının garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın da masada olduğu an toplantıda ele alındığını belirtti.



"Güvenlik ve Garantiler " konusunun kritik olduğunu ve konferansın temelini oluşturduğunun altını çizen Eide, günün ikinci toplantısında, Kıbrıslı liderler ve müzakere heyetlerinin askıda kalan diğer konuları ele alacaklarını kaydetti.



Eide, gerek garantörlerle gerekse adanın her iki kesiminin yapacağı ikili görüşmelerin konferans boyunca "paralel" şekilde ilerleyeceğini söyledi.



Konferansın ilk gününde taraflardan duyduğu mesajlardan cesaret aldığını belirten Eide, tüm tarafların Crans Montana’ya Kıbrıs sorununu çözme kararlılığıyla geldiklerini ortaya koyduklarını vurguladı.



Eide, konferansın başarıya ulaşması için birebir, beşli ve farklı formatlarda toplantılar düzenleneceğini ifade etti.



"KONFERANS EN BÜYÜK ŞANS"



AA muhabirinin sorusu üzerine Eide, Kıbrıs Konferansı'nın bu sabah yapılan ilk toplantısının ardından adada çözüm için hala "en büyük şans" olduğunu düşündüğünü ifade etti.



Garantör ülkelerden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson dün katıldığı akşam yemeğinin ardından ülkesine dönmesine de değinen Eide, İngiltere'nin sürece tam destek verdiğini belirtti. Eide, Johnson'ın Crans-Montana'dan ayrılma sebebinin de İngiltere'deki iç politik gelişmelerden kaynaklandığını söyledi.



Eide, konferansın 7 Temmuz'a kadar planlandığını, daha önce sona erme riski olduğu gibi çözüm bulununcaya kadar uzama şansının da olduğunu, bunu ilerleyen günlerdeki gelişmelerin belirleyeceğini vurguladı.



Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu, BM'nin ev sahipliğinde, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde bu sabah yeniden başladı.



Eide, Le Regent Kongre Merkezi'nde sırasıyla Rum lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kapıda karşılamıştı.



Garantör ülkelerden İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ise dün katıldığı akşam yemeğinin ardından İngiltere'ye dönmüştü. Konferansta bu ülkeyi Kıbrıs Özel Temsilci Jonathan Allen'in temsil ediyor.



BM, 9 Haziran'da aldığı kararla Kıbrıs müzakerelerinin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile gözlemci olarak AB'nin katılımıyla 28 Haziran'da Cenevre'de tekrar başlayacağını duyurmuştu.