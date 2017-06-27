Kıbrıs Konferansı çözüm için en büyük şans

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yarın başlayacak Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için "en büyük şans" olduğunu, ama "son şans" olmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Konferansı'nın Crans-Montana kentinde yarın başlayacağını bildirdi.



Eide, Kıbrıs Konferansının, ocak ayında Cenevre'de yapılan konferansın devamı niteliğinde olacağını söyledi.



Konferansın ana konusunun "Güvenlik ve Garantiler " temel başlıkları olacağının altını çizen Eide, bu akşam taraflarla açılış yemeğinde bir araya gelerek konferansın formatı ve detayları hakkında konuşacaklarını ifade etti.



Eide, konferansa farklı görüşleri taşıyan geniş bir delegasyonun katılacağına dikkati çekerek, çözüme ulaşabilmek için tüm katılımcıların gerekli arzu, liderlik, karşılıklı güven duygusunu göstermeleri gerektiğini vurguladı.



Eide, "Ancak bu dediklerim gerçekleşirse Kıbrıs'ta nesillerdir iki toplumu bölen kritik öneme sahip bu konuda bir çözüme uluşabileceğiz." dedi.



Konferansın zorlu geçeceğini ve yoğun mesai harcayacaklarına işaret eden Eide, başarının garanti olmadığını belirtti. Eide, adada çözüm için konferans boyunca BM Genel Sekreteri ve kendisinin elinden gelen her şeyi yapacağını kaydetti. Eide, konferans için "Benzersiz bir fırsat" nitelemesinde bulunarak, "Tüm farklılıklara rağmen, çözüm halen mümkün. Umarım bu toplantıya katılacak tüm taraflar aynı duyguları taşır." diye konuştu.



"EN BÜYÜK ŞANS"



Eide, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, dün düzenlediği basın toplantısında "Bu konferans bir karar konferansıdır." dediğini hatırlatarak, "Siz de aynı görüşte misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, "Kesinlikle son derece önemli. Biz de adayı birleştirecek geniş kapsamlı çözüm için bunun bir karar konferansı olmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Akıncı'nın basın toplantısında söylediklerini okuduğunu aktaran Eide, yarın başlayacak Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için "en büyük şans" olduğunu ancak "son şans" olarak kabul etmediğini söyledi.



Eide, "Bu emsalsiz bir fırsat. Eğer bu fırsat kaçırılırsa son derece üzüntü verici bir durum olacak. Ama, Kıbrıs'ın Türk ve Rum tarafı ülkelerini birleştirmek istiyor. Bu net bir durum." ifadesini kullandı.



Konferansta başarıya odaklandıklarını dile getiren Eide, bununla beraber risklerin de farkında olduğuna dikkati çekti.



Eide, konferansa üç garantör ülkeyi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın katılacağını ve bakanların hafta boyunca Crans-Montana'da olmasının beklendiğini söyledi.



"ORTAK BİR BELGE SUNMAYACAĞIZ"



Eide, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin bu akşam, AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın da yarın konferansa katılmak üzere Crans-Montana'ya geleceği bilgisini paylaştı.



Öte yandan, Eide BM olarak konferansta taraflara "ortak bir belge" sunmayacaklarını sözlerine ekledi.



BM, 9 Haziran'da aldığı kararla, Kıbrıs müzakerelerinin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile gözlemci olarak AB'nin katılımıyla 28 Haziran'da Cenevre'de tekrar başlayacağını duyurmuştu.



Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.