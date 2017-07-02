"Kıbrıs için hayati bir hafta olacak"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Yarından itibaren başlayacak hafta, Kıbrıs'ın ve bölgemizin geleceği açısından hayati önemi haiz bir karar haftası olacaktır." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda verilen arada yaptığı açıklamada, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Sıklıkla ifade ettiğimiz gibi, biz bu konferansın artık bir 'karar konferansı' olduğu anlayışı içinde hareket etmekteyiz." diyen Akıncı, bu sebepten dolayı bazı konuların teknik komitelere havale edilmesi yönündeki Rum önerisine onay vermediklerinin altını çizdi.



Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla önemli konuların bir paket çerçevesinde ele alınarak çözümlenmesi fikrinin cuma akşamı taraflarca kabul edildiğini hatırlattı.



Türk tarafının uzun zamandır müzakerelerde konuların tek tek ele alınarak çözümlenmesi yönteminin artık verimli olmadığını ve paket yaklaşımının zorunlu olduğunu ifade ettiğini vurgulayan Akıncı, "Bu çerçevede, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacağı, Rum halkının da kendini tehdit altında hissetmeyeceği bir çerçevenin ortaya çıkması için gerek siyasi partilerimiz ve gerek Türkiye Dışişleri Bakanı ve çalışma arkadaşları ile yakın istişare içinde uğraşlarımızı sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.



"UMARIM BU KARARLILIĞIMIZ KARŞILIKSIZ KALMAZ"

Akıncı, verilen aranın ardından yarın başlayacak haftanın Kıbrıs'ın ve bölgenin geleceği açısından hayati önemi haiz bir karar haftası olacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kıbrıs'ın gelecek kuşakları için en iyisini yapmaktan başka bir amacımız yoktur. Bu nedenle buradaki sorumluluklarımıza odaklanmış bulunmaktayız. Kıbrıs Türk halkını ve bir bütün olarak adamızı, hak ettiği daha güzel, barış içinde bir geleceğe taşımak için kararlılıkla buradayız. Umarım bu kararlılığımız karşılıksız kalmaz."





