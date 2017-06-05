KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs müzakerelerinde Cenevre'nin yolu açıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin davetiyle gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Akıl yolunda buluşuldu, mantık çizgisinde buluşuldu, ön koşullar ortadan kalktı, dolayısıyla Cenevre'nin yolu da açılmış oldu." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York'ta BM Genel Merkezinde yaptığı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.



Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in davetiyle gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Akıl yolunda buluşuldu, mantık çizgisinde buluşuldu, ön koşullar ortadan kalktı, dolayısıyla Cenevre'nin yolu da açılmış oldu." dedi.