Kıbrıs gazilerine 43 yıl sonra madalya verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Barış Harekatı sırasında ortaya koydukları mücadelenin anısına yaklaşık 55 bin gaziye, "Milli Mücadele Madalyası" verilmeye başlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapmış gazilere layık görülen Milli Mücadele Madalyalarının verilmesi dolayısıyla Başbakanlık'ta tören düzenlendi.



Başbakan Hüseyin Özgürgün, ilk madalyayı Parlamenterler Birliği Başkanı Vedat Çelik'e takdim etti.



- YAKLAŞIK 55 Bİ̇N MADALYA DAĞITILACAK



Başbakanlıktaki törende milli mücadelede görev almış dernek başkanı ve bir temsilcisine takdim edilen madalyalar, daha sonra dernek, kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıtılacak. 55 bin basılan "Milli Mücadele Madalyaları", yurt dışında yaşayan hak sahiplerine temsilcilikler aracılığıyla ulaştırılacak.



Başbakan Hüseyin Özgürgün, törende yaptığı konuşmada, milli mücadeleye katkı koyanlara, 43 yıl geciken bir törenle madalya vermekten mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.



Yasal düzenlemesi 2000'de hazırlanan madalyaların milli mücadele tarihinin tüm kahramanlarına ulaştılmasını hedeflediklerini kaydeden Özgürgün, madalyaların bugünlere gelinmesine katkısı olan mücahitlerin ve TSK mensuplarının anısına verildiğini kaydetti.



Başbakan Özgürgün, bunun için 55 bin madalya hazırladıklarını belirterek, bu konuda çok hassasiyetle çalıştıklarını, maddi değeri çok olmasa da manevi değeri oldukça büyük ve güzel bir eser ortaya çıktığını söyledi.



Bunun KKTC tarihinde ilk olduğuna dikkati çeken Özgürgün, küçük de olsa bu sembolik eserle, verilen mücadeleye yapılan katkının nişanesi olarak madalyaların kuşaktan kuşağa aktarılacağını vurguladı.



Başbakan Özgürgün, ana vatan Türkiye ve diğer ülkelerde yaşan hak sahiplerine madalyalarının valilikler ve temsilcilikler aracılığıyla ulaştırılacağını anlattı.