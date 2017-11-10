Kıbrıs Barajı'nın yüzde 25'i tamamlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Antalya'da yapımı devam eden Kıbrıs Barajı'nda yüzde 25 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Barajı, Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında Kasaba Mahallesi'nde inşa ediliyor. Kaş'a 15 kilometre mesafede ve sulama amaçlı inşa edilen barajla Kasaba, Dirgenler, Uğrar, Karadağ, Ahatlı, Çeşme, Belkonak'ta bulunan toplam 35 bin 170 dekar araziye sulama suyu temin edilecek.



Kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde ve temelden 69 metre yükseklikte inşa edilen Kıbrıs Barajı, 38 milyon lira yatırım bedeline sahip. Projenin hizmete alınması ve bölgedeki zirai arazilerin suyla buluşması ile çiftçilere dekar başına 2 bin 422 lira ilave gelir sağlanması, ülke ekonomisine ise yıllık yaklaşık 85 milyon lira katkı verilmesi öngörülüyor.



Diğer yandan 39 milyon metreküp göl hacmine sahip olacak baraj sayesinde 4 bin 220 kişiye istihdam alanının da açılması bekleniyor.



BARAJIN 2018 SONUNDA BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, barajın 2018 yılı sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.



Antalya'nın her şeyin en iyisine layık olduğunu kaydeden Eroğlu, "Antalya, tarihinde görmediği yatırımları son 14 yılda aldı. Biz de Bakanlık olarak Antalya'ya ne gerekiyorsa yapıyoruz. Antalyalı çiftçilerimizin topraklardan daha fazla verim alabilmesi için bir bir sulama projelerini hayata geçiriyoruz. Bundan sonra da yatırımlarımız sürecek." ifadelerini kullandı.



