KGF’den ihracatçılara 14 milyar liralık kredi

Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından kefaletlerde 180 milyar liraya ulaşıldığı, bu kapsamda 2 bin 125 işletmeye 14 milyar liralık ihracat kredisi sağlandığı bildirildi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından kefaletlerde 180 milyar liraya ulaşıldığı, bu kapsamda 2 bin 125 işletmeye 14 milyar liralık ihracat kredisi sağlandığı bildirildi.



Fondan yapılan açıklamada, ekonomiyi canlandırmak ve Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamak amacıyla hacmi 250 milyar liraya yükseltilen KGF kefaletlerinde 180 milyar liraya ulaşıldığı belirtildi.



Hazine Müsteşarlığı ile 20 Mart tarihinde imzalanan protokolle işletmelerin finansmana erişimde en büyük destekçisi haline gelen KGF'nin, ihracatçıların bankalardan kullandığı kredilerin yüzde 100’üne kefalet verdiği hatırlatılırken ihracatçı KOBİ'lerin 12 milyon lira, KOBİ dışı ihracatçıların da 200 milyon liraya kadar fonun kefaletinden faydalanabildiği ifade edildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bu kapsamda sağlanan kredilerin yaklaşık 14 milyar lirası, 2 bin 125 işletme olmak üzere, bankaların sağladığı ihracat kredilerine verildi. KGF'nin öz kaynaklarından verdiği desteklerle birlikte bu rakam 14,5 milyar liraya ulaştı. 2016 yılı ilk 5 aylık ihracat rakamları toplamda 58,7 milyar dolar iken bu yıla hızlı giren sektör ilk 5 ayda 63,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. KGF'nin turizm sektörüne olan desteklerinin sonuçları da belli olmaya başladı. Sektör, nisanda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla sezona hızlı bir giriş yaptı. Hazine kaynaklı kefaletler kapsamında yaklaşık 10 bin turizmciye 4,1 milyar lira kredi kullandırıldı."