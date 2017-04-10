Keşmir'de kalabalığa ateş açıldı: 8 ölü, 100'den fazla yaralı

Cammu Keşmir'de seçmenlerin yalnızca yüzde 6'sının oy kullandığını ara seçimlere karşı çıkan kalabalığa güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir Bölgesi'nde, güvenlik güçlerinin, ara seçimlere tepki gösteren kalabalığa ateş açması sonucu 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.



Yetkililer, bölgede düzenlenen ara seçim sırasında güvenlik güçlerinin 8 sivili öldürmesine tepki göstermek için direnişçilerin yaptığı protesto çağrısının ardından okulların ve iş yerlerinin kapandığını bildirdi.



Aynı zamanda, bağımsızlık yanlısı Keşmirlilerin grev çağrısının Cammu Keşmir'de hayatı felce uğrattığı kaydedildi.



Diğer yandan, ordu sözcüsü Albay Rajesh Kalia, direnişçi olduğu sanılan 4 kişinin Pakistan topraklarından Cammu Keşmir'e geçmesinin ardından çıkan silahlı çatışmada öldürüldüğünü belirtti.



Srinagar seçim bölgesinde dün düzenlenen ara seçimleri durdurmak isteyen bağımsızlık yanlısı göstericiler ile çıkan çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 kişinin öldüğü belirtilmişti.



Hükümet güçlerinin, taş atan göstericilere ateş açması sonucu en az 100 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.



Soyadını vermek istemeyen seçim görevlisi Shantmanu, göstericilerin Srinagar, Budgam ve Ganderbal'daki birçok yerde kurulan elektronik oy makinelerine zarar vermeye çalıştığını söylemişti.



Düzenlenen ara seçime katılımın az olduğunu belirten Shantmanu, seçimin sona ermesine az bir zaman kalmasına rağmen bölgedeki 1,3 milyon seçmenden yalnızca yüzde 6'sının oy kullandığını kaydetmişti.



Srinagar temsilcisinin geçen yıl çıkan olaylarda sivillerin öldürülmesini protesto etmek için istifa etmesi sonucu, parlamentoda kente ayrılan sandalye boşalmıştı.



Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi, şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.



Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.