Keşmir'de gerilim sürüyor

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerlerinin, sivillere ait bir evde saklandıklarını iddia ettiği 3 direnişçiyi öldürdüğü bildirildi.

Hindistan emniyetinden S.P. Vaid, askerlerin, güneydeki Tral kasabasına yakın bir köyü, direnişçilerin buradaki bir evde saklandıkları yönündeki ihbar üzerine kordon altına aldığını söyledi.



Vaid, askerlerin, güvenlik şeridini aşarak kaçmaya çalışan direnişçilere açtığı ateşte 3 direnişçinin öldüğünü açıkladı.



Olayın ardından Tral kasabasında düzenlenen Hindistan karşıtı protesto gösterisine, güvenlik güçlerinin müdahalesinde de saçma isabet eden bir erkek çocuğunun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.



Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve hava saçmasıyla müdahalesi sırasında çok sayıda göstericinin yaralandığı da kaydedildi.



Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetti.



Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan beri bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.



