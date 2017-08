'Kesinlikle bu turu geçeriz'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, yeni sezonda beklentileri karşılayacaklarına inandığını söyledi.

Sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Josef de Souza, iddialı açıklamalarda bulundu.



"Bana göre çok iyi bir sezon geçireceğiz." diyen Brezilyalı oyuncu, "Ben takımımızda şu an bunu görüyorum. Çünkü bu sezon hazırlık maçlarımızda, geçtiğimiz 2 yıldan farklı olarak, büyük takımlarla oynadık. Geçtiğimiz iki sezonda küçük takımlarla hazırlık maçları oynuyorduk, maçları kazanıyorduk ve her şeyin iyi olduğunu sanıyorduk. Bu sezon ise güçlü rakiplere karşı oynayarak daha iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Güçlü takımların karşısında kendimizi görme fırsatı bulduk ve ileriye giderek, üzerine katarak yolumuza devam ettik. Bu bizim için çok önemliydi." yorumunu yaptı.



Ligde ve Avrupa'da önemli hedefleri bulunduğunu aktaran De Souza, "Umuyorum hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediğimiz hedeflere ulaşacağız. Ligde hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. UEFA Avrupa Ligi'nde de ulaşabildiğimiz en uzak notaya ulaşmak istiyoruz. Neden olmasın? Belki orada da şampiyonluk gelebilir." ifadelerini kullandı.



"Kocaman'la özgüven kazandık"



Josef de Souza, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takıma önemli bir özgüven kattığını aktardı.



Bireysel anlamda oyuncuların özgüvene sahip olmasının önemine dikkati çeken De Souza, şunları kaydetti:



"Özgüvenin birleşimi mutlaka takıma da yansır. Takım halinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Tabii ki yaptığımız hatalar, eksiklerimiz ve düzeltmemiz gereken noktalar var. Geride kalan 1 aylık süreçte teknik direktörümüz bize güven aşılamaya gayret gösterdi. Şu anda sahaya çıktığımızda ne istediğimizi, ne yapmamız gerektiğini, nasıl gol atacağımızı biliyoruz. Saha içindeki fonksiyonunu ve yapılması gerekeni bilmek, bir oyuncu için çok önemlidir. Henüz tam hazır değiliz ama bir yolumuz var ve o yolu takip edeceğiz. Hocamız bu dönemde bize fazlasıyla özgüven verdi."



"Vardar maçları zorlu geçecektir"



Josef de Souza, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar ile yapacakları maçların zorlu geçeceğini belirtti.



Her zaman rakibe saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Kesinlikle zorlu karşılaşmalar bizi bekliyor. Aynen Sturm Graz karşısında olduğu gibi bu maçlarda mutlaka zorlu geçecektir. Bu turu geçip, adımızı gruplara yazdıracak kapasitemiz olduğundan da son derece eminim. Rakibimize saygı duymalıyız ve bu şekilde sahaya çıkmalıyız. Böyle yaparsak kesinlikle bu turu geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.



De Souza, hazırlık maçlarında stoper pozisyonunda oynamasıyla ilgili olarak ise, şöyle konuştu:



"Hocamız herkesten en iyi performansı almaya gayret gösteriyor. Bana da sezon öncesi hazırlık döneminde, stoper pozisyonunda görev alıp alamayacağımı sordu. Ben de o pozisyonda oynayabileceğimi, isteği bu yönde olursa, yardımcı olmaya çalışacağımı söyledim. Çok büyük zorluklar yaşadığım bir pozisyon da olmadı açıkcası. Önemli olan, hocamızın isteklerini saha içinde gerçekleştirmeye çalışmak. Çünkü burada önemli olan, takımın ve hocanın ihtiyaçları. Biz bunu yapmaya, Fenerbahçe'ye hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Tabii ki taktiksel anlamda bazı değişiklikler var ama şu ana kadar sadece 1 aylık idman süresini geride bıraktık. Zamanla teknik direktörümüz birçok noktayı düzeltecektir. İyi bir sezon geçirmemiz için her türlü detayı düşünecektir."