Kerry halep hakkında değerlendirmelerde bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, "Halep’te görmek isteyeceğimiz son şey, o bölgenin başka bir Srebrenitsa olmasıdır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Halep'te sivilleri hedef alan saldırıların "hiçbir mazeretinin olamayacağını" vurgulayarak, “Halep’te görmek isteyeceğimiz son şey, o küçük bölgenin başka bir Srebrenitsa olmasıdır.” dedi.



Kerry, Dışişleri Bakanlığında katıldığı basın brifinginde Halep'teki son gelişmeler ve varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“Esed rejimi ile onun müttefikleri Rusya ve İran’ın sivillere karşı ayrım gözetmeksizin ve vahşi saldırılarının hiçbir şekilde meşrulaştırılması mümkün değildir.” sözlerine yer veren Kerry, Halep'te sivillerin özellikle Esed rejimi tarafından bilinçli bir şekilde ve ayrım gözetmeksizin hedef alındığını belirtti.



Binlerce insanın Halep'te küçük bir bölgeye sıkıştığını anlatan Kerry, "Halep’te görmek isteyeceğimiz son şey, o bölgenin başka bir Srebrenitsa olmasıdır." ifadelerini kullandı.



"ESED REJİMİ, SİVİLLERİ DÜŞMANCA TERÖRİZE EDİYOR"



Suriye'de Esed rejim unsurlarının ayrım gözetmeden sivilleri hedef aldığını belirten Kerry, "Bunlar savaş kazası ve istenmeyen hasarlar değil, sivilleri düşmanca terörize etme durumudur." değerlendirmesinde bulundu.



Kerry, ABD yönetiminin Rusya ve bölge ülkeleriyle "diplomatik bir çözüm" için uzun zamandır uğraştığını aktararak, ancak Esed rejiminin saldırılarına son vermemesi sebebiyle işleyen bir ateşkese varılamadığını belirtti.



Aldığı bilgilere göre ilk etapta bin kadar sivilin Türkiye sınırına doğru hareket ettiğini söyleyen Kerry, "Ancak yaralıların da olduğu bu konvoya rejim güçlerinin ve müttefiklerinin ateş açtığı yönünde haberler alıyoruz." diye konuştu.



Özellikle Türkiye'nin birçok tedbiri aldığını ve daha fazla sayıda sivilin bölgeden çıkarılmasına öncülük ettiğini ifade eden Kerry, ateşkesin uygulanmaya devam etmesinin önemine işaret etti.



Uluslararası kamuoyuna önce Halep'te, sonra tüm Suriye genelinde sürdürülebilir bir ateşkes için yeniden çağrı yapmak istediğini dile getiren Kerry, Cenova'daki müzakerelerde çizilen çerçevenin temel olabileceğini vurguladı.



"PKK'NIN SİNCAR'DA HERHANGİ BİR ROL OYNAMAMASI LAZIM"



Kerry'nin ardından kürsüye gelen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK varlığına ilişkin soruları cevapladı.



PKK'nın ABD tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan bir yapı olduğuna dikkat çeken Kirby, "PKK'nın Sincar'da herhangi bir rol oynamaması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA