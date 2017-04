Kerkük'teki yanlıştan bir an önce dönün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kerkük'te milli bayrak dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönün." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı Meydanı'nda toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kerkük'te milli bayrak dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış bulduğunu belirterek, "O bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönün." dedi.



"KILIÇDAROĞLU ELİNDE BELGE VARSA ÇIK AÇIKLA"



15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili olarak Erdoğan, "Bunun bir senaryo olduğundan bahsediyor anamuhalefetin başındaki zat. Şimdi ben diyorum ki ey Kılıçdaroğlu elinde belge varsa çık açıkla. 16 Nisan'dan sonraya bırakma rezil olursun. Her zaman diyorsun ki elimde dosyalar var. Bugüne kadar söylediklerinin hiçbiri ortaya çıkmadı, çık şunu açıkla." şeklinde konuştu.

"MERHUM TÜRKEŞ'İ BİR KEZ DAHA SAYGIYLA ANIYORUM"



Erdoğan, "Ülkemizin sahip olduğu böylesine geniş ufuklu liderlerin kıymetini bugün muhalefet diye ortada dolaşanları gördükçe çok daha iyi anlıyoruz. Merhum Türkeş'i, 20. ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyorum." dedi.



"ELEMAN ALMAKLA ÜRETİM ARTMIYOR"



Eleman almakla üretimin artmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Her şeyi düşünürken, ülkenin menfaatini de düşüneceğiz. Olayı bazı fitne unsurlarının girmesiyle slogana dönüştürmeyeceğiz, çünkü bu ülke hepimizin. Hep beraber bu ülkede ekmek sahibi olacağız."



"PARLAMENTONUN FESHİ DİYE BİR ŞEY ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL"



Halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinde parlamentonun feshi diye bir şeyin asla söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, tam tersine değişikliğin daha güçlü bir parlamento getirdiğini belirtti.



Erdoğan, "Niye bu yalanı söylüyorsun? '17 Nisan'da muhtarlıklar kapanacakmış.' Kararnameyle muhtarlık kapanamaz. Zira bunlar kanunla geldiler. Kanunla gelen ancak kanunla gidebilir." diyerek, "Cumhurbaşkanılığı kararnameleri ne anayasanın ne de kanunların üzerinde değildir. Ama bunu da bilmiyor. Oku be oku. Okuya okuya görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi." şeklinde konuştu.