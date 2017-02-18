Kerkük'teki DEAŞ militanlarına hava saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinde eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik hava saldırısında 8 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün kuzeybatısında yer alan Dibis ilçesi yakınlarındaki Peşmerge güçlerine saldırı hazırlığı yapan DEAŞ militanlarının uluslararası koalisyon güçleri tarafından hedef alındığını söyledi.



DEAŞ militanlarının saldırı planının Peşmerge güçleri tarafından ortaya çıkarıldığını belirten Ubeydi, Ortak Operasyonlar Komutanlığına verilen koordinatların ardından düzenlenen hava saldırısında 8 militanın öldürüldüğünü ifade etti.



Ubeydi, Dibis ilçesi yakınlarında çıkan çatışmada ise bir Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini aktardı.



Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'ün Havice ilçesi ile ona bağlı Riyad ile Zab kasabalarını Haziran 2014'ten bu yana elinde tutuyor.