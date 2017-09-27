Kerkük'te Türkmen Esnaflar Birliği'ne saldırı

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen Esnaflar Birliği'ne, kimliği belirsiz kişilerce roketatar ile saldırı düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinde, kimliği belirsiz kişilerce Türkmen Esnaflar Birliği'ne roketatarla saldırı düzenlendiği, olayda can kaybı olmadığı belirtildi.



Azadi Polis Merkezi'nde görevli Nejdet Vindavi, yaptığı açıklamada, Irak Türkmen Cephesi bünyesindeki Türkmen Esnaflar Birliği binasına kimliği belirsiz kişilerce roketatar ile saldırı düzenlendiğini ifade etti.



Saldırının yaklaşık 150 metre mesafeden yapıldığını dile getiren Vindavi, söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ancak maddi hasarın meydana geldiğini kaydetti.



Nejdet Vindavi, olayın gerçekleştiği Musalla Mahallesi'nde emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığını, saldırganların yakalanması için de soruşturma başlatıldığını aktardı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan gayrimeşru referandumun Kerkük'te düzenlenmesinden dolayı valilik tarafından olası bir karışıklığa karşı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.