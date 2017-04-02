Kerkük'te IKBY bayrağı asılmasına tepkiler sürüyor

Türkmeneli Dernekler Federasyonu ve Alperen Ocakları Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Kerkük'teki resmi binalara Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılmasına tepki gösterdi.

Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan ellerinde Türkiye, Irak ve Türkmen bayrakları bulunan grup, çeşitli sloganlar attı.



Burada açıklama yapan Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Aydın Beyatlı, Kerkük'te yaşanan bayrak krizinin endişe verici olduğunu söyledi.



Türkmenlerin Kürt halkıyla bir sorunu olmadığını ifade eden Beyatlı, ''Saddam döneminde hepimiz haksızlıklara ve katliamlara maruz kaldık. Bugün daha samimi şekilde birlikte yaşamak yerine Saddam'ın kullandığı üslubu Türkmenlere uygulamak ne kardeşliğe sığar ne de Kerkük'te sorunları çözer.'' diye konuştu.



Beyatlı, Türkmen ve Arapların görüşlerinin alınmadan alınan kararın Irak Ananyasası'nı hiçe saymak olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



''Bağdat yönetimini kabul etmemek bu şehirde yaşayan Türkmen ve Arapları yok saymaktır. Bu gibi davranışlar kesinlikle kabul edilemez. Bu kanunsuz eylem hiçbir şekilde tasvip edilmemektedir. Ne Birleşmiş Milletler Temsilcisi, ne Bağdat yönetimi ne de Kürt olmayan siyasi kuruluşlar bu kanunsuz hareketi onaylamıştır. Nitekim en yakın tarihte Federal Mahkemeye başvurarak kararın iptali istenecektir. Ayrıca konuya hassasiyetle yaklaşan Arap ve Türkmen milletvekillerin öncülüğünde Irak Millet Meclisi'ne müracaat ederek kararın geri alınması hususunda çaba sarf edilmiş ve Millet Meclisi katılımcılarının oy birliğiyle bu kararı reddetmesi memnuniyetle karşılanmıştır. Kararın derhal uygulanmasını talep ediyoruz.''



Alperen Ocakları Eğitim ve Dayanışma Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican ise Kerkük'te yaşanan olaya izin vermeyeceklerini belirtti.



Kerkük'ün Türkmen toprağı olarak kalacağını ifade eden Mican, ''Gazabımıza uğramak istemiyorsanız o bayrak oradan inecek.'' dedi.



Açıklamanın ardından Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Aydın Beyatlı, dileklerinin yazılı olduğu mektubu Irak Konsolosluğuna verdi.