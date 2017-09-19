Kerkük'te gerginlik

Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Beyatlı: Saldırıda Kürtçe konuşan bir saldırgan öldü, 2 kişi yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen Milliyetçi Hareketi'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "Bir grup silahlı Kürt Peşmerge, Türkmen Milliyetçi Hareketi'nin önünden geçerken silahlı saldırıda bulundu. Parti binasında bulunan Türkmen güvenlik unsurları da saldırganlara karşılık verince bir süre çatışma yaşandı." dedi.

Salihi, "Kerkük'te durum kritik." ifadesini kullandı.

AA Kerkük muhabirine bilgi veren Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, "Saldırıda Kürtçe konuşan bir saldırgan öldü, 2 kişi de yaralandı." bilgisini paylaştı.

Beyatlı, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemlerle Kerkük'te fitne çıkarılmak isteniyor." değerlendirmesini yaptı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyan Kemal ise "Akşam saatlerinden itibaren tırmanan gerginliği önlemek için sokağa çıkma yasağı ilan edildi." diye konuştu.

Kemal, yasağın ne zamana kadar süreceği konusunda bilgi vermedi.

Gerginliğin sürdüğü kentin bazı bölgelerinden silah ve saldırı seslerinin duyulduğu ifade ediliyor.