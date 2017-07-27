Kerkük'te DEAŞ saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinde bir köye sızan terör örgütü DEAŞ militanlarının 4 kişiyi öldürdüğü, 5'ini kaçırdığı bildirildi.

Kerkük'e bağlı Dakuk İlçesi Polis Müdürü Ömer Cafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ militanları Luheyib köyüne sızarak 4 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi de kaçırdı." dedi.



Terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük ve Dakuk ilçesi üzerindeki güvenlik tehdidinin her geçen gün arttığını belirten Cafer, "Bu tür sızmaların artması ve daha büyük saldırıların yaşanmasından endişe duyuyoruz. Bölgedeki güvenlik güçlerinin (Peşmergelerin) bu tür sızmaları önlemesini istiyoruz." diye konuştu.



Kerkük'ün güneyinde yer alan Dakuk ilçesinin bazı köyleri, Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.