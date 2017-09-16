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16 Eylül 2017 20:56 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2017 20:57

Kerkük'te bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü 5 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kerkük'te bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü 5 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kerkük kent merkezinin Aden Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla en yakın sağlık merkezlerine nakledildi.

Etiketler: kerkükte bombalı saldırı


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