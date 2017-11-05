Kerkük'te art arda iki intihar saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Haşdi Şabi'nin ofisine art arda iki intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Düzenlenen intihar saldırılarında 1 kişinin öldüğü 24 kişinin yaralandığı bildirildi.



Kerkük Devlet Hastanesi Müdürü Kerim Veli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye 1 kişinin cenazesi ve 24 yaralının getirildiğini belirtti.



Veli, ölen kişinin de o sırada bölgeden geçen bir taksi şoförü olduğunu dile getirdi.



Emniyet kaynakları, Kerkük kent merkezindeki Atlas Mahallesi'nde yer alan Haşdi Şabi ofisine bomba yüklü motosikletlerle art arda iki intihar saldırısı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.



Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Saray es-Salam ofisine yapılan söz konusu saldırıda ölü ve yaralılara ilişkin açıklama yapılmamıştı.



Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı olan Saray es-Salam, Haşdi Şabi içerisinde aktif varlık gösteriyor.



Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.