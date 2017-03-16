"Kerkük Valisi ateşle oynuyor"

ITC Başkanı Salihi, Kerkük Valisinin kamu binalarına IKBY bayrağı asılması talimatına tepki göstererek valinin "ateşle oynadığını" belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in kamu binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılması talimatına tepki göstererek, "valinin ateşle oynadığını" söyledi.



Salihi, Vali Kerim'in 21 Mart Nevruz kutlamaları dolayısıyla kentteki tüm kamu binalarına IKBY bayrağının asılması talimatı verdiğini belirterek, "Kerkük Valisi, Türkmenlerin göz bebeği ve Türk şehri olan Kerkük'e Kürdistan bayrağını diktirerek ateşle oynuyor ve kentte kardeş kavgası çıkarmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığının altını çizen Salihi, bu talimatın anayasaya ve hukuka aykırı olduğunu ifade etti.



Bölgedeki Kürt partiler arasındaki sorunlara da değinen Salihi, Irak merkezi yönetimin ve siyasi grupların valinin talimatına sessiz kalmalarını eleştirdi.



ITC Başkanı Salihi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hem içerideki siyasi taraflar hem de komşu ülkeler bizi bu mücadelede tek başına bırakmasın. Bir taraftan askeri güçle Kerkük petrollerine el koymak, diğer taraftan Kürdistan bayrağını Kerkük binalarına zorla astırmak ve PKK terörünü bölgeye getirmek, büyük bir olaydır ve bundan barış sağlanmaz. Kerkük ve Türkmen bölgelerini kan gölüne çevirmek isteyen taraflar var." diye konuştu.



Aynı zamanda Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi de olan Vali Kerim, Kerkük İl Meclisi'ne bugün bir yazı göndererek, Nevruz kutlamaları dolayısıyla Kerkük'teki tüm kamu kurum ve kuruluş binalarına Irak bayrağının yanı sıra IKBY bayrağının asılması talimatı vermişti.