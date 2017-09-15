Kerem Kılıçdaroğlu birliğine teslim oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, vatani görevini yapmak için Sivas'taki birliğine teslim oldu.

Ankara'dan karayoluyla Sivas'a hareket eden Kılıçdaroğlu, saat 16:00 sularında minibüsle Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası önüne geldi.



Kılıçdaroğlu, birliğine teslim oldu.



Kılıçdaroğlu ile annesi Selvi, kız kardeşi Zeynep Kılıçdaroğlu, nişanlısı Mine Alşan, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, bazı aile dostları ve partililer de kışlaya geçti.



Kılıçdaroğlu, 368. kısa dönem piyade er olarak vatani görevini yerine getirecek.