Kenyatta'dan yargıya değişim mesajı

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkedeki Yüksek Mahkeme'nin seçim sonuçları iptal etmesinden bir gün sonra yargı sistemini değiştirme sözü verdi.

Kenyatta, ülke valileriyle yaptığı görüşme sonrası Devlet Başkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada, yargıyı, ülkenin yeni bir seçime hazırlandığı dönemde seçim komisyonuna müdahalede etmemesi konusunda uyararak, yargının düzeltilmesi gereken bir "sorunu" olduğu değerlendirmesinde bulundu.



Yüksek Mahkeme'yi halkın iradesini devirmekle suçlayan Kenyatta, "60 gün içinde sizlere halkın iradesinin alt üst edilemeyeceğini göstereceğiz. Geri döneceğiz ve bu meseleyi yenide değerlendireceğiz." dedi.



Kenya Hukuk Topluluğu Başkanı Isaac Okero ise Kenyatta'nın açıklamalarını yakışıksız olarak niteleyerek, devlet başkanın anayasaya saygı duymak zorunda olduğunu kaydetti.



Öte yandan, muhalefet lideri Raila Odinga'nın seçim komisyonun feshedilmesini istemesi, ülkede yeni bir tartışma başlattı.



Seçim komisyonu başkanı seçim öncesinde görevli personellerin değişimi sözü verirken, seçime müdahale ettiği belirlenen kişilerin yargılanmasını istedi.



İktidar partisinden Irungu Kangata, komisyonun feshedilmesine yönelik herhangi bir teşebbüsü durdurmak için partisinin parlamentodaki sayısal üstünlüğünü kullanacağını söyledi.



Seçim iptali kararı



Kenya'da Yüksek Mahkeme, dün, düzensizlikleri gerekçe göstererek Devlet Başkanı Kenyatta'nın kazandığı seçimleri iptal etmişti.



Muhalefetin başkan adayı Raila Odinga'nın başvurusunu değerlendiren Mahkeme, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın galip ilan edildiği seçimlerin geçersiz sayıldığına hükmetmişti.



Mahkemede görevli 6 yargıcın 4'ün lehte oyuyla alınan kararda, seçimlerde "düzensizlikler" görüldüğü ifade edildi ve yeni seçimlerin 60 gün içinde yapılması çağrısında bulunulmuştu.



Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu, kullanılan oyların yüzde 54,27'sini alan mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yeniden seçildiğini, muhalefetin adayı Odinga'nın ise yüzde 44,74 oy alarak seçimi kaybettiğini duyurmuştu.



Odinga, bilgisayar korsanlarının elektronik seçim sonuçlarına müdahale ederek Kenyatta lehine manipüle ettiği iddiasıyla Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.