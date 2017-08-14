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Kenya'daki seçimler

Kenya'daki seçimler

Kenya'da 8 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Uhuru Kenyatta'nın kazanmasının ardından seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefetin başkan adayı Raila Odinga (solda), başkent Nairobi'nin Mathare bölgesine gelerek güvelik güçleriyle göstericiler arasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Stephanie Moraa isimli kız çocuğun ailesini ziyaret etti.
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Dünya 14 Ağustos 2017 - 11:30

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