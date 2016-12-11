Kenya'da tanker faciası: 40 ölü

Kenya'da kimyasal madde taşıyan tankerin sebep olduğu patlamada 40 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel basınında yer alan haberlere göre, Naivasha Komisyon Üyesi Isaac Masinde, başkent Nairobi ile Naivasha kenti arasındaki otoyolda kimyasal madde taşıyan bir tankerin patlaması sonucu çıkan yangında şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Masinde, yangından kurtulan bir kişinin ise hastanede yoğun bakımda olduğunu belirtti.



Kenya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manoah Esipisu, tanker patlamasında ölenlerden 11'inin polis olduğunu bildirdi.



Kenya polisi, Nairobi'den 80 kilometre uzaktaki otoyolda trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelen patlamada, 13 aracın yandığını, en az 10 kişinin ise yaralandığını aktardı.



Görgü tanıkları, tanker şoförünün aracın kontrolünü kaybederek öndeki araçlara çarptığını, ardından büyük bir patlamanın meydana geldiğini öne sürdü.

Kaynak: AA