Kenya hackerlara yaklaşık 300 milyon dolar kaptırdı

Kenya'da çok sayıda devlet kurumunun banka bilgilerinin hackerlarca ele geçirilerek devletin yaklaşık 300 milyon dolar zarara uğratıldığı bildirildi.

Kenya basınında yer alan haberlere göre, başkent Nairobi'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, aralarında siber suçlarla mücadele biriminde görevli bir polis memuruyla Kenya Gelir İdaresi Başkanlığı (KRA) çalışanının da bulunduğu 11 şüpheli, siber dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.



Zanlıların, KRA ile Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) gibi çok sayıda kamu kuruluşunun sistemine girerek ele geçirdikleri bilgilerle kurumların banka hesaplarından geçen yıl 166 milyon dolar, 2015'te ise 137 milyon dolar para çaldıkları tespit edildi.



Güvenlik güçleri, zanlıların Fransa, Moldova ile Belçika'da bağlantılarının olduğunu ve uluslararası suç örgütlerinden destek aldıklarını belirledi. Zanlıların, uluslararası siber dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.



Küresel Tehdit Endeksi 2016 verilerine göre, Kenya dünya genelinde siber suçlara karşı savunması en zayıf 127 ülke arasında, 69'uncu sırada yer alıyor.