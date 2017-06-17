Kendisini eve kilitleyen silahlı kadının evine operasyon

Sivas'ta yaşadığı apartmandaki dairenin giriş kapısının önünde av tüfeğiyle rastgele ateş ettikten sonra kendisini eve kilitleyen 54 yaşındaki kadın, yaklaşık 34 saat sonra özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen ve Yenişehir Mahallesi 3. Sokak'taki apartman dairesinde önceki gün saat 19.30 civarında av tüfeğiyle rastgele ateş ettikten sonra kendisini eve kilitleyen 54 yaşındaki Adalet G'nin ikametine, özel harekat polislerince sabah saat 5.30 sularında operasyon düzenlendi.



İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy'un koordinesinde gerçekleşen operasyonda, apartman dairesinin kapısını kırarak içeri giren özel harekat polisleri, yaklaşık 34 saattir kendisini eve kilitleyen Adalet G'yi eyleminden vazgeçirdi.



Çöp evi andıran apartman dairesinde çok sayıda kitap ile bebek malzemesi bulunması dikkati çekti. Adalet G'nin evinin girişine ve balkonuna güvenlik kamerası taktırdığı görüldü. Kadının evindeki av tüfeğine de el konuldu.



Adalet G, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.



EYLEMİ YAKLAŞIK 34 SAAT SÜRDÜ



Yenişehir Mahallesi 3. Sokak'ta bir apartmanın 8. katındaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Adalet G, önceki gün akşam 19.30 saatlerinde dairesinin giriş kapısının önünde av tüfeğiyle rastgele ateş etmiş, bu sırada koridorda bulunan komşuları olayı yara almadan atlatmıştı. Kendisini eve kilitleyen Adalet G, dışarı çıkmaya ikna edilemeyince bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile özel harekat timleri gönderilmişti. Kadının balkondan atlama ihtimaline karşı da itfaiye ekipleri apartmanın bahçesine balon yatak sermişti.