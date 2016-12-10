Kendisini demokrasi ile savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de kendine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'daki mitingde bazı gazetecilerin ismini saydığı için bazı çevrelerden eleştiri aldığını belirterek, "Şunu açıklıkla ifade edeyim, eğer demokrasiyi savunuyorsam, insan haklarını savunuyorsam, kimliği ve düşüncesi ne olursa olsun insana saygı duyuyorsam benim gibi düşünmeyen insana özgürlük kapılarını açmak zorundayım, açmazsam ben zaten Cumhuriyet Halk Parti'li olamam, demokrat olamam." dedi.



Kılıçdaroğlu, Fuar İzmir'de bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nı ziyaret ederek, stantları gezdi, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca ilçesinde yaptırdığı Sosyal Yaşam Kampüsü'nün açılış törenine katıldı.



Huzurevi, rehabilitasyon merkezi, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, çocuk ve gençlik merkezi barındıran Sosyal Yaşam Kampüsü'nün örnek bir tesis olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



İzmir'e gelmeden önce İstanbul'da bir grubun saldırısına uğrayan Yeniçağ Gazetesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, 146 gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede demokrasi ve insan haklarından söz edilemeyeceğini bildirdi.



"Bizim gibi düşünmeyenlerin bile düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir Türkiye istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, insanları birbirine düşüren siyasi anlayışı herkesin sorgulamasını istedi.



- ADANA MİTİNGİNDEKİ SÖZLERİ



Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Adana'da düzenlediği mitinginde yaptığı konuşmanın eleştirildiğine de dikkat çekerek, "Ben Adana'daki mitingde bazı gazetecilerin ismini saydım, bazı çevrelerden eleştiri aldım. Şunu açıklıkla ifade edeyim, eğer demokrasiyi savunuyorsam, insan haklarını savunuyorsam, kimliği ve düşüncesi ne olursa olsun insana saygı duyuyorsam benim gibi düşünmeyen insana özgürlük kapılarını açmak zorundayım, açmazsam ben zaten Cumhuriyet Halk Parti'li olamam, demokrat olamam. Kim olursa olsun benim gibi düşünmeyen bir insan düşüncelerini özgürce açıklayamıyorsa ben o ülkede neden yaşayacağım, hangi gerekçeyle yaşayacağım." diye konuştu.



Demokrasi, insan hakları ve kadın erkek eşitliğinin temelinin adaletten geçtiğini, adaletin yolunun ise yargıdan geçtiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, yargının siyasetin emrine girmesi durumunda toplumu dizayn etmenin bir parçası haline geleceğini, bunun da Türkiye'nin imajını bozacağını bildirdi.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Üzerimizde baskılar var biliyoruz, önümüzdeki süreçte göreceksiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine çok daha ağır baskılar kuracaklar ama bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. Biz bu ülkenin çıkarı için bu ülkenin vatandaşlarının çıkarı için her bedeli ödemeye hazırız ama her hesabı da soracağız." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin imajının bütün dünyada bozulduğunu savunan Kılıçdaroğlu, İzmir'in imajının ise hiçbir şekilde bozulmadığını ve bu kentin kredi notunun yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.



Sosyal Yaşam Kampüsü'nün açılışını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile merkezi gezerek bilgi aldı. Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yaşlılardan oluşan koronun söylediği İzmir Marşı'nı dinleyerek, onların yaptığı el işlerinden oluşan sergiyi gezdi.



Kılıçdaroğlu kampüs alanında bulunan gençlik merkezini ziyareti sırasında çocukların oluşturduğu izci takımının hediye ettiği fuları taktı, engelli çocukların işaret diliyle söyledikleri şarkıyı izledi.

Kaynak: AA