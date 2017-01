Galatasaraylı futbolcu Cavanda: Kendimi ispatlayacak fırsatım olmadı

Galatasaraylı futbolcu Cavanda, Galatasaray'da ilk 11'de yer bulmak her zaman kolay olmuyor. Bunun için iyi çalışmam gerekiyor. Ligin ilk yarısında kendimi ispatlayacak fırsatım olmadı. Kendimi şu an gayet iyi ve hazır hissediyorum." dedi.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Luis Cavanda, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar kendisini ispatlayacak fırsatı olmadığını söyledi.



Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğundan bu yana iki sakatlık yaşadığını belirten Cavanda, şunları kaydetti:



"Galatasaray'a gelirken tabii ki hedeflerim vardı ama sakatlıklar yaşadım. Geldiğimden beri iki sakatlık yaşadım. Bu sakatlıkların dönüşü kolay olmadı. Sezon benim için hiç kolay başlamadı. Galatasaray her maça üç puan için çıkan bir takım. Galatasaray'da ilk 11'de yer bulmak her zaman kolay olmuyor. Bunun için iyi çalışmam gerekiyor. Ligin ilk yarısında kendimi ispatlayacak fırsatım olmadı. Kendimi şu an gayet iyi ve hazır hissediyorum. Takımın hedefleri var, benim de takıma katacaklarım var. İkinci yarıyı sabırsızlıkla bekliyordum ve geldi."



Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen Belçikalı futbolcu, "Galatasaray'a gelişimde kimse bana bir iyilik yapmış olmadı. Önceki sezonlarda kendimi ispatlamış bir oyuncuyum. Geçmişime, kariyerime ve kapasiteme bakarak beni aldılar. Hocamız ve yönetimin bana güvenerek transfer ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"SABRİ OYNAMAYI HAK EDİYOR"



Luis Cavanda, aynı mevkide görev yaptığı Sabri Sarıoğlu'nun uzun zamandır Galatasaray'da olduğunu anımsatarak, "Yazılan ve çizilenlerin aksine Sabri çok iyi ve ciddi çalışan biri. Galatasaray'da kalmak ve yıllarca oynadığın mevkiyi korumak kolay değil. Sabri'nin hak ettiği için oynadığını düşünüyorum. Benim de belli özelliklerim var. Her zaman hazırım. Seçimi yapacak olan hocamızdır." şeklinde görüş belirtti.