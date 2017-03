Kendi göbeğimizi birlikte kesmek zorundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ülkenin sıkıntılarının bulunduğunu belirterek "Dağlık Karabağ sorununu görmezlikten gelemeyiz. Minsk Üçlüsü bu işi çözememiştir. Öyleyse biz kendi göbeğimizi beraber, birlikte kesmek zorundayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirvenin hayırlara vesile olmasını diledi.



EİT'nin yaklaşık 8 milyon kilometrekarelik bir alanda 400 milyonu aşkın bir nüfusu bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Erdoğan, "Üyesi olmaktan iftihar ettiğimiz bu teşkilat, aynı zamanda ortak değerlerimizi, köklü tarihimizi, kardeşliğimizi de temsil ediyor. Zirve toplantısı teşkilatın genel resmine bakmamız, değerlendirmesini yapmamız, eksikliklerimizi görmemiz ve ona göre vizyonumuzu güçlendirmemiz için çok önemli bir fırsattır." dedi.



Erdoğan, mevcut rakamların teşkilatın potansiyelini yeterince harekete geçiremediğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"EİT bölgesinin 2015'te dünya nüfusu içindeki payı yüzde 6,2 olmasına karşılık dünya ticaretindeki payı sadece yüzde 2'dir. Öncelikle bölge içi ticareti artıracak adımları atmamız şarttır. Bu sebeple ECOTA'nın (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması) hayata geçirilmesi çok önemlidir. Üye ülkeleri bu projenin faal hale getirilmesi için gerekli şartları yerine getirmeye ben de davet ediyorum. Aynı şekilde ülkelerimiz arasında ticaretin ve temasların artması için hava, kara ve demiryolu bağlantılarının kalitesini de yükseltmeliyiz. Zirvemizin ana temasının 'bölgesel refah için ulaşım, iletişim ve ticaret hatlarının birbirine bağlanması' olarak tayin edilmesi bu husustaki ihtiyacımızın bir tezahürüdür. Transit taşımacılık, çerçeve anlaşmasının etkin bir şekilde uygulanması bölge çapında ulaşım koridorlarının oluşturulmasında katkı sağlayacaktır."



"SİYASİ MÜCADELEDE DAYANIŞMAMIZ ÇOK BÜYÜK ÖNEM ARZEDİYOR"



Ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmenin ancak güvenlik ve istikrara yönelik tehditlerin bertaraf edilmesiyle mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, "Özellikle üzerinde durmak istediğim konu şudur, her ne kadar bu toplantı bir Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi olsa da bunun asıl çerçevesini çizen siyasettir, siyasi yaklaşımdır. Öyleyse bu kardeşler topluluğu için özellikle adımlarımızı atarken siyaseti bir kenara koymamız mümkün değil. Öyleyse bu siyasi mücadelede birbirimizle olan dayanışmamız çok büyük önem arzetmektedir." diye konuştu.



Birçok ülkenin sıkıntılarının bulunduğunu, Afganistan'ın, Azerbaycan'ın sıkıntıları olduğunu ifade eden Erdoğan, "Özellikle Dağlık Karabağ sorununu görmezlikten gelemeyiz. 20 yılı aşkın bir süredir devam eden görüşmeler bir neticeye ulaşamamıştır. Minsk Üçlüsü bu işi çözememiştir. Öyleyse biz kendi göbeğimizi beraber, birlikte kesmek zorundayız. Burada gerek ECO gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak dayanışma içerisinde bu adımları kararlılıkla atmak durumundayız." dedi.



Ermenistan'ın işgalci tavrının her tür uluslararası toplantıda dillendirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Gerek ECO gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bunun sürekli takipçisi olmak durumundayız." dedi.



"YABANCI UNSURLARIN ÇIKARLARI İÇİN İSTİKBALİMİZİ TEHLİKEYE ATAMAYIZ"



Terörizmin her türüne karşı dayanışma ve iş birliğinin artırılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün Türkiye DEAŞ, FETÖ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör şebekeleriyle yoğun bir mücadele yürütüyor. Masum insanları vahşice katleden hiçbir ilke, ahlak ve değer tanımayan bu katil sürülerini bölgemizden söküp atmalıyız. Bu terör örgütlerinin insanlık dışı cinayetleri sebebiyle Müslümanların töhmet altında bırakılmasına asla müsaade edemeyiz. Bölgemizi etnik ve mezhebi temelde çatışma, rekabet ve kaosa sürüklemeye çalışan tertiplere karşı da dikkatli olmalıyız. Yabancı unsurların çıkarları için istikbalimizi tehlikeye atamayız. Öncelikli vazifemiz Suriye, Irak, Yemen, Libya gibi kardeş coğrafyalarda akan kanı durdurmak, fitne ateşini söndürmektir."



Haksız bir izolasyona tabi tutulan KKTC ile dayanışmanın da artırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, KKTC'nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki geçici gözlemcilik statüsünün sürekli hale getirilmesi ve bazı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı faaliyetlerinin KKTC'de düzenlenmesinin teşvik edilmesinin faydalı olacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.