Kenan Sofuoğlu'nun en büyük hayali gerçekleşiyor

Milli motosikletçi Sofuoğlu'nun "En büyük hayalim" dediği, Düzce'de 650 dönümlük arazi üzerine inşa edilen pistin, yıl sonundaki yarışlara yetiştirilmesi planlanıyor.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun "En büyük hayalim" dediği, Düzce'de 650 dönümlük arazi üzerine inşa edilen pistin, yıl sonunda yapılacak yarışlara yetiştirilmesi planlanıyor.



Genç yeteneklerin yetiştirilmesine hizmet edecek bir pist yapma hayalini kuran Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan Cumayeri ilçesindeki 650 dönümlük arazi üzerinde hem motosiklet hem de otomobil yarışlarının yapılabileceği pistin asfaltlama aşamasına geldiğini söyledi.



Pist için "Hayaldi, gerçek oluyor." diyen Kenan, uzun süredir yoğun çalışmalar yaptıklarını ve artık bu işin gerçek olacağına emin olduğunu dile getirdi.



DÜNYA STANDARTLARINDA OLACAK



Teknik detaylara da değinen Kenan, pistin drift ve drag parkurlarının yanı sıra karting ile süpermoto yarışları da yapılabilecek şekilde dizayn edileceğini belirtti.



Kenan Sofuoğlu, pistin, motosiklet ve otomobil alanlarında Avrupa ve dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacağına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Tesisler bittikten sonra da dünya ve Avrupa şampiyonalarının yapılabileceği bir parkur haline getirmek istiyoruz. Asfalt genişliğini burada 15 metre civarında tuttuk. Bu dünya standartlarında çok yüksek, çok geniş bir asfalt. Pist iki kademeli olacak. İlki 3 bin 600 metre, diğeri 4 bin 200 metre. İlk kademeyi bu sezon açıp ikinci kademeyi ikinci sezon açmayı düşünüyoruz."