Kenan Sofuoğlu pistlere kavuşmak için gün sayıyor

Elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ilk iki yarışına katılamayan Kenan Sofuoğlu, 2 Nisan'da pistlere geri dönecek.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde antrenman yaptığı sırada geçirdiği kazada sağ el bilek eklem bölgesinde kırık oluşan ve bir ay içerisinde üç ameliyat geçiren Kenan Sofuoğlu, 2 Nisan'da İspanya Aragon Pisti'nde yapılacak sezonun üçüncü yarışına çıkacak.



Milli motosikletçi Kenan, yaptığı açıklamada, yaşadığı sakatlık nedeniyle çok uzun süre motosikletinden ayrı kaldığını ve İspanya'daki yarışla bu hasretin sona ereceğini söyledi.



Sakatlığına rağmen sezonun ilk yarışının gerçekleştiği Avustralya'ya gittiğini fakat parmağı yeniden çıktığı için ilk iki yarışa katılmama kararı aldığını belirten Kenan, "Şimdi riskli de olsa İspanya yarışına yetişebilirim diye düşündüm. İyi ki de bu kararı aldık. İspanya yarışına artık çok az kaldı. Hamdolsun parmağımın durumu çok iyi durumda. Tabii ki yüzde yüz değilim ama motor kullanacak seviyeye geldiğime inanıyorum." diye konuştu.



"RAKİPLERİMİN PUAN KAYBI BENİM İÇİN AVANTAJ"



Milli motosikletçi, katılamadığı yarışları televizyondan takip ettiğini ve eksi 30 puanla şampiyonaya başlayacağını kaydetti.



Yarışlarda bazı iddialı pilotların puan çıkaramadığına işaret eden Kenan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şampiyonadaki puanlama açısından kendime, 'İlk iki yarışa katılmıyorum. Sezona eksi 50 puanla başlayacağım.' dedim. Eksi 50 puanı kapatıp şampiyon olmak bu işte çok zor fakat ilk yarışta birçok iddialı pilot puan çıkartamadı. Eksi 30 puanla şampiyonaya başlayacağım. Bu iyi bir sonuç. Aragon'da iyi bir başlangıç yapıp sezonu istediğim gibi tamamlayabilirsem inşallah eksi 30 puanı kapatabilirim. 4-5 aydır motordan uzak kaldım ve sakatlığı yaşadığım yer sol bileğim olsaydı, 'Yüzde yüz olarak Aragon'da hazırım.' diyebilirdim. Gaz kolunu kontrol ettiğim bileğimde sorun yaşamam işimi çok zorlaştırıyor. Tahminen 20 turluk bir yarışa çıkacağız. Böyle bir sakatlık ardından 20 turluk yarışta ne kadar dayanırım bilemiyorum. Havalar çok iyi gidiyor motora bineceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum."