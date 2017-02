Kenan Işık için kendimi suçlu hissediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük temennimiz usta sanatçımız Kenan Işık'ın bir an önce sağlığına kavuşup yeniden sahnelere ve ekranlara dönmesidir. Tabii burada özellikle sevgili eşi Beril Hanım'a huzurlarınızda şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü şurada yıllardır kendisiyle çok farklı bir şekilde müşfik bir eş olarak da aynı zamanda ilgilenmesi tanımlanabilecek bir şey değil. Allah sizlerden razı olsun." dedi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, ödülleri kazanan sanatçıların Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan bir heyet tarafından gayet isabetli şekilde belirlendiğini söyledi.



Ödül alanlardan Nesrin Sipahi'nin Türk musikisi alanında abide bir isim olduğunu ifade eden Erdoğan, Türk musikisinin geniş kitleler tarafından sevilmesinde Sipahi'nin çok büyük emek ve katkısının olduğunu dile getirdi.



Erdoğan, yurt içinde ve dışında bu sanatın en güzel eserlerini icra eden Sipahi'nin, Türk bayrağına verdiği önem ve hassasiyet yönüyle de tanınan bir isim olduğunu belirterek, Sipahi'ye uzun ve sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu.



Şiir sevgisinin Türk milletinin genlerinde olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Hani 'Her Türk asker doğar' diye bir söz var ya, onun doğrusu 'Her Türk şair doğar' olmalıdır. Cahit Koytak Erzurum'da doğmuş, Kimya Mühendisi olarak başladığı iş hayatını ticaretin her dalında sürdürmüş ki bunun içinde mobilya ve marangozluk da var ama hepsinin üzerine edebiyatçılığını oturtmuş, çok yönlü bir şairimizdir. Kendi tarzını, kendi üslubunu yansıttığı şiirleri, bir büyük resmi tasavvur eden renkler gibidir. Şairliği yanında İngilizce ve Fransızca'dan yaptığı çevirileriyle de edebiyatımıza önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisine daha nice şiirlere, çevirilere imza atması temennisiyle uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum."



Erdoğan, şair Koytak'ın 7 çocuğunun da olduğunu aktararak, "Biz tabanı belirledik ama Cahit üstat, maşallah tavana doğru yürüdü." dedi.



"EN BÜYÜK TEMENNİMİZ BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"



Hala tedavisi devam eden sanatçı Kenan Işık'ın, ülkenin tiyatro alanında yetiştirdiği dünya çapındaki isimlerden biri olduğunu anlatan Erdoğan, Işık'ın Malatya'da başlayan tiyatro serüveninin, oyuncu, yönetmen, oyun yazarı, senarist ve sunucu olarak uzun yıllar sürdüğünü vurguladı.



Yurt dışında kültür ve sanat konularında çok önemli etkinliklere katılan Işık'ın başarısını, kazandığı ödüllerle net bir şekilde gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, "En büyük temennimiz usta sanatçımız Kenan Işık'ın bir an önce sağlığına kavuşup yeniden sahnelere ve ekranlara dönmesidir. Tabii burada özellikle sevgili eşi Beril Hanım'a huzurlarınızda şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü şurada yıllardır kendisiyle çok farklı bir şekilde müşfik bir eş olarak da aynı zamanda ilgilenmesi tanımlanabilecek bir şey değil. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.



"YAZARLIĞIN OKULUNU KURMUŞTUR"



Erdoğan, adı Türkiye Yazarlar Birliği ve Büyük Türkçe Sözlük ile adeta özdeşleşen Mehmet Doğan'ın her alanında ülkeye büyük katkı sağladığını belirterek, Doğan'ın Türkçe konusundaki hassasiyetini uzun zamandır takdirle takip ettiğini aktardı.



Doğan'ın, Mehmet Akif Ersoy isminin yaşatılması ve genç kuşaklara tanıtılması konusunda gösterdiği gayreti çok yakından bildiğini dile getiren Erdoğan, "Ortaya koyduğu gayret inkar edilemez. Mehmet Doğan sadece kendisi eserler vermekle, sadece ülkemizin önde gelen yazarlarını bir araya getirmekle kalmamış aynı zamanda gençlerimizi edebiyata, sanata, kültüre yönlendirmek için her yolu kullanmıştır. Öyle ki yazarlığın okulunu dahi kurmuştur. Kırk yıldır coşkun bir pınar gibi eserleriyle fikir edebiyat hayatımızın çoraklığını gideren Mehmet Doğan kardeşime yeni çalışmalarında da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in önderliğinde kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin medeniyet mirasının yaşatılması bakımından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "2008 yılında başbakan olarak açılışını bizzat yaptığım bu müze, kendi alanında ülkemizde bir ilk. İslam alimlerinin 9. yüzyıl ile 17 yüzyıl arasındaki dönemde bilimsel ve teknik çalışmalarının orijinallerine uygun şekilde sergilendiği bu müzeyi, herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerekiyor. Bilmek önemlidir, okumak önemlidir ama insanların zihninde asıl, etkiyi görmek oluşturuyor. Sezgin Hocamızın kurduğu müze işte bu ihtiyacı karşılıyor. Hocamızın Almanya'daki kütüphanesi de Türkiye'ye gelecek inşallah." şeklinde konuştu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Törenine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile çok sayıda davetli katıldı.



Musiki dalında Nesrin Sipahi, tiyatro dalında Kenan Işık, edebiyat dalında Mehmet Doğan, şiir ve çeviri dalında Cahit Koytak, kurum olarak ise İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerini almaya hak kazandı.



Sağlık nedenleriyle törene katılamayan Kenan Işık'ın yerine ödülünü eşi Beril Işık aldı.