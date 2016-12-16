Kenan Evren Mahallesi'nin ismi değiştirildi

Manisa'nın Kula ilçesindeki 'Kenan Evren Mahallesi'nin ismi, belediye meclisi kararıyla 'Bey Mahallesi' olarak değiştirildi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, eylül ayındaki belediye meclisi toplantısında, "Kenan Evren" isminin, belediyenin yetki alanındaki tüm cadde, sokak ve mahallelerden kaldırılmasına yönelik oy birliğiyle alınan kararın, Manisa Valiliğince onaylandığını belirtti.



"BEY MAHALLESİ" OLDU



Valiliğin onayının ardından, "Kenan Evren Mahallesi"nin isminin, "Bey Mahallesi" olarak değiştirildiğini dile getiren Tosun, şöyle konuştu:



"Darbe izlerini Kula'da imkanlarımız doğrultusunda silmeye çalışıyoruz. Kardeşi kardeşe kırdırarak vatanı bölmeyi hedefleyen darbelerde millet olarak ağır bedeller ödedik. Kenan Evren isminin Kula'dan silinmesi için ilk teklif, bizden önceki dönemde meclise sunuluyor fakat dönemin belediye başkanı, Kenan Evren yaşarken isminin değiştirilmesinin ayıp olacağı düşüncesiyle teklifi reddediyor. Ne mutlu ki Kenan Evren Mahallesi'nin adını değiştirmek bize nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun.

Kaynak: AA