Kemik uzatmaya yerli çözüm

Konya'da makine mühendisi İmiroğlu, TÜBİTAK destekli proje kapsamında tıpta çene, el ve ayak kemiklerinin uzatılmasında kullanılan protez tasarladı.

Konya'da bir makine mühendisi Halil İbrahim İmiroğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli proje kapsamında, çene, el ve ayak kemiklerinin uzatılması tedavisinde kullanılan protez tasarladı.



Patenti de alınan ve 17 parçadan oluşan protezin seri üretimine, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle başlandı.



İmiroğlu, protezin çene, el ve ayak kemiklerinin uzatılmasında kullanılacağını belirterek, protezi tasarlarken öncelikli hedeflerinin hasta konforu olduğunu ifade etti.







"KEMİK ARKASINDA HERHANGİ BİR KAYMA MEYDANA GELMİYOR"



Halil İbrahim İmiroğlu, "Dünyada bu tarz protez yapan iki büyük firma vardı. Biz bu konuda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Bu protezi benzerlerindeki eksik yanları dikkate alarak tasarladık. Benzerlerinde çene, el ve ayağın dış kısmında protezi tutan büyük iskeletler mevcut. Tasarladığımız protezde bu durumu minimize ettik. Yani fiziksel olarak hastada kötü görünebilecek bir iskelet yapısı yok." diye konuştu.



Protezde emsallerine göre enfeksiyon riskinin çok daha düşük olduğunu vurgulayan İmiroğlu, "Diğer protezlerde uzatma sırasında kemik aksında kayma meydana gelebiliyor. Bizim yaptığımızda ise kilitli plak sistemi olduğu için kemik aksında herhangi bir kayma meydana gelmiyor." bilgisini paylaştı.



Protezi TÜBİTAK desteğiyle tasarladıklarını, KOSGEB desteğiyle de seri üretimine başladıklarını anlatan İmiroğlu, uluslararası patent için başvuru yaptıklarını, onu da en kısa zamanda alacaklarını bildirdi.



"SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN BU PROTEZİN ÖDEMESİ YAPILIYOR"



Hastaların kemik uzatma tedavisi sonrasında normal hayatlarına 4-5 ayda devam edebildiklerine işaret eden İmiroğlu, şunları söyledi:



"Hastalar, kemiğin sertleşmesi için vücudun dışarısına uzanan aparatla yani iskeletle gezmek durumunda kalıyor. Ancak bizim ürettiğimizde bu durum ortadan kalkıyor. Böylece hastanın yaşam konforu artıyor. Diğer kemik uzatma protezlerinde çene ile el ve ayak kemiklerine takılan protezler tamamen farklı tasarımlarda. Bizimkinde ise tek tasarım 3 bölgede de kullanılabiliyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından bu protezin ödemesi de yapılıyor. İthal uzatma protezlerin fiyatı, bakanlığın ödediği miktardan çok daha yüksek olduğu için hastalar bunu parayla almak durumunda kalıyor. Ya paranın tamamını ödüyor ya da tedavisinden feragat etmek zorunda kalıyor."