Kemer'de zincirleme trafik kazası

Antalya'nın Kemer ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Göynük Mahallesi D-400 karayolunda 64 LR 580 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.



07 MOE 51 plakalı panelvan da yol kenarındaki kaldırma çarparak, durabildi. Arkasından gelen bir otele ait 07 ARM 24 plakalı otobüs ise yan döndü.



Otobüsün yolu kapatması nedeniyle 07 GK 134 plakalı panelvan, 51 DT432 plakalı midibüs, 34 RG 8872 ve 07 B 2291 plakalı otomobiller de birbirine arkadan çarptı. Kazada yaralanan ve hayatını kaybeden olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açıldı.