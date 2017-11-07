Kemerburgaz'da göçük

Sarıyer'deki bir inşaat alanında yaşanan göçükte bir işçi yaralandı.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerindeki bir inşaat sahasında sabah saatlerinde bir göçük yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.



Yaşanan göçükte vücudunun bir kısmı göçük altında kalan bir işçi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaralı işçinin durumunun iyi olduğu, yaşanan göçükte başka bir yaralı bulunmadığı belirtildi.



