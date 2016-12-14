"Kemer tokasını" bomba düzeneği sandılar

Bursa'da hastaneye giden bir kişinin röntgen cihazında görülen pantolonunda takılı kemer tokasının, bomba düzeneği sanılması üzerine kısa süreli panik yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu.



Hastaneye giden terörle mücadele ekiplerince yapılan incelemede, sağlık kuruluşuna gelen bir kişinin girdiği röntgen cihazında görülen ve bomba düzeneği sanılan cismin, hastaya ait kemer tokası olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA