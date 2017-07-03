Kemal Sunal'ın vefatının 17. yılı

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de hayatını kaybetti.

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Sunal, 11 Kasım 1944'te İstanbul'da doğdu.



Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’ndeki eğitimini 12 Eylül 1980'de yarım bıraktı. Üniversite dönemi ve sonrasında Emayetaş Fabrikası’nda çalışan sanatçı, tiyatro ve sinema dünyasına adım atmadan önce elektrikçi çıraklığı yaptı.



Sanat hayatı, "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyunuyla başladı. Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda oynadığı bir oyunda Ertem Eğilmez tarafından beğenilince, beyaz perdeyle tanıştı.



Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" eserinin sinema uyarlamasında canlandırdığı "İnek Şaban" rolüyle ünlendi, "Şaban" karakteriyle onlarca filmde oynadı. "Balalayka" filmi çekimi için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu 3 Temmuz 2000'de hayatını kaybetti.



