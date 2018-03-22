Kemal Kılıçdaroğlu Yüzde 70 Bekliyor

Parti içi seçimler hariç hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimleri için oy beklentisini yüzde 70 olarak belirtti.

CNNTürk'te Şirin Payzın'ın konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimleri için umutlu olduğunu belirtti. Demokrasiye güvendiğini dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy beklentisi için "Yüzde 60 hatta 70 olabilir" ifadelerini kullandı.

"EN AZ YÜZDE 60"

Sunucu Şirin Payzın'ın "hedef ne, yüzde 50+1 mi?" sorusuna, "Hayır. Yüzde 60. En az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum ama yüzde 70 de çıkabilir" şeklinde konuştu.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldiği 2010 yılından beri; 2 halk oylaması, 3 genel seçim, 2 yerel seçim ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetti.



İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi;



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Kaynak: ajanslar