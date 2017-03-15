Keçiboynuzu araştırmalarıyla Harvard'dan davet aldılar

Manisa'da özel bir okulun öğrencileri, keçiboynuzunun sudaki ağır metalleri tutabilme özelliğini ortaya koyan araştırmalarının sunumu için ABD'deki Harvard Üniversitesine davet edildi.

Okulun kimya öğretmeni Serpil Yapıcı danışmanlığında lise 2 ve 3. sınıf öğrencileri İmge Uskun, Fatih Yeğin, Fatma Savran ve Cansu Kınık tarafından oluşturulan Kimya Zümresi Bilimsel Proje ekibi, "Keçiboynuzu ile Ağır Metal Adsorpsiyonu" adlı çalışmayı iki yıllık süreçte tamamladı.



Ekip, araştırmalarında, atık sularda bulunan ve kanserojen etki gösteren ağır metallerin, keçiboynuzunun doğal yapısı sayesinde yüzde 100 tutulabildiğini ortaya koydu.



Öğretmen Yapıcı, araştırmayla, alternatif bir arıtma sistemi geliştirdiklerini söyledi.



Bunun, kimyasal yöntemlere göre daha düşük maliyetli olduğunu dile getiren Yapıcı, sistemin, sanayi bölgeleri için uygulanabilir durumda bulunduğunu kaydetti.



Bu çalışmayla TÜBİTAK'ın proje yarışmasına başvurduklarını anlatan Yapıcı, ABD'deki Harvard Üniversitesinin yanı sıra Çek Cumhuriyeti ve Fransa'da düzenlenecek konferanslarda proje sunumu yapmaları için davet aldıklarını bildirdi.



Yapıcı, elde edilen başarının tüm öğrencileri motive ettiğini belirtti.



Okul Müdürü Gülden Avcı da öğrenci İmge Uskun'un 22-26 Mayıs'ta Harvard Üniversitesinde düzenlenecek konferansta sunum yapacağını kaydetti.