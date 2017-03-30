Keban’da minareden düşen kişi öldü

Elazığ’ın Keban ilçesinde minareden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Hanifi Güzel (39), Çalık köyüne bağlı Süleymanlı mezrasındaki Süleymanlı Camisi'nin minaresinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek, 15 metre yükseklikten aşağıya düştü.



Ağır yaralanan Güzel, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Güzel'in, minare yapımı için Diyarbakır'ın Silvan İlçesinden Süleymanlı'ya geldiği öğrenildi.