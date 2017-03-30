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30 Mart 2017 19:05 | Son Güncelleme: 30 Mart 2017 19:13

Keban’da minareden düşen kişi öldü

Elazığ’ın Keban ilçesinde minareden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Keban’da minareden düşen kişi öldü

Mehmet Hanifi Güzel (39), Çalık köyüne bağlı Süleymanlı mezrasındaki Süleymanlı Camisi'nin minaresinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek, 15 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Güzel, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güzel'in, minare yapımı için Diyarbakır'ın Silvan İlçesinden Süleymanlı'ya geldiği öğrenildi.

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