KDV'de oran indirimi söz konusu değil

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili yaptığımız çalışmada bir oran indirimi asla söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Büyüme rakamlarını değerlendiren Ağbal, Türkiye ekonomisinin yakaladığı büyüme performansının devam edeceğini, öncü göstergelerin de bunu gösterdiğini söyledi.



Ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde, ilk iki çeyrekten çok daha güçlü bir şekilde büyüyeceğini vurgulayan Ağbal, Türkiye ekonomisinin yıl sonunda çok rahat yüzde 5'in üstünde büyüme göstereceğini belirtti.



"FAİZ ORANLARININ AŞAĞI ÇEKİLMESİNİ İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ"



Ağbal, yüksek faiz oranlarına ilişkin şikayetlerin sorulması üzerine, arz ve talep koşulları, dış ekonomik şartlar, dış piyasalardaki faiz oranları ve içerideki ekonomiye ilişkin genel beklentilerin hepsinin bir bütün olarak faiz oranlarını etkilediğini söyledi.



Reel sektörün haklı olarak faiz oranlarının yüksekliğinden şikayet ettiğine dikkati çeken Ağbal, faiz oranlarının aşağı çekilmesini sağlayacak genel ekonomik koşulları, bunu sağlayacak diğer tedbirleri almanın ekonomi yönetiminin ve hükümetin görev ve sorumluluğunda olduğunu anımsattı.



Ağbal, bunlardan en önemlisinin enflasyonun aşağıya çekilmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Diğer koşullara bakıldığında, özellikle finansal piyasalardaki kırılganlığın tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliyoruz yani Türkiye'de piyasalarda bir dalgalanmadan bahsetmek mümkün değil, son derece olumlu gelişmeler var. Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) geri dönüşler başladı. Burada kredi kaynak maliyetlerinin aşağı yönlü gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla gerek hükümet olarak bizim yapacağımız çalışmalar gerekse bankalarımızın bu konuda atmaları gereken adımlar hep beraber bir araya gelecek ve inşallah faiz oranları, enflasyonun da düşük çıkmasıyla aşağı çekilecek. Kimse 'Faiz oranları düşüktür.' diyemez. Gerçekten faizler Türkiye'de yüksek ve bunun aşağı inmesi en başta ekonomimizin, reel sektörün hatta bankaların da yararına olan bir şeydir, bunu da inşallah başaracağız."



VERGİ İNDİRİMLERİ EYLÜL SONUNDA BİTİYOR



Ağbal, bazı sektörler için getirilen vergi indirimlerinin devam edip etmeyeceği konusunda, bunların geçici vergi indirimleri olduğunu, sektörlerde yapılan indirimlerin amacını karşıladığını, talebin öne geldiğini ve arttığını söyledi.



Bu sektörlerde canlanma olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Hatta talep öyle canlı ki firmalar bu defa kendileri fiyat artışlarına gittiler. O açıdan şu anda Türkiye ekonomisinin büyümede yakaladığı ivme, iç talepte gösterdiği performans bu indirimlerin devamını gerekli kılmıyor. Bizim mali alan konusunda hassas olmamız lazım. Onun için burada konutta, beyaz eşyada ve mobilyada yaptığımız indirimlerin eylül sonu geldiğinde bitmesi ve ondan sonra Orta Vadeli Program çerçevesinde özellikle ekonominin üretim ve yatırım, makine ve teçhizat taraflarında belki teşvik edici birtakım düzenlemelerin ve programların yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Vergilerde artış olup olmayacağına yönelik soru üzerine Ağbal, bu yılın sonuna kadar vergilerle ilgili bir düzenleme yapma planı bulunmadığını bildirdi.



"KDV'DE ORAN İNDİRİMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"



KDV reformuna ilişkin çalışmalara da değinen Ağbal, "KDV ile ilgili yaptığımız çalışmada bir oran indirimi asla söz konusu değil." ifadesini kullandı.



Birçok ülkenin KDV uyguladığına işaret eden Ağbal, Türkiye'deki genel oranın yüzde 18 olduğunu söyledi.



Söz konusu genel oranda hiçbir şekilde indirim planlamadıklarını vurgulayan Ağbal, Türkiye'nin AB ülkeleri arasında genel KDV oranı en düşük ikinci ülke konumunda bulunduğunu, dolayısıyla KDV'de oran indiriminin asla yapılan çalışmanın bir parçası olmadığını kaydetti.



