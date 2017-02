KDV'de 'jet iade' dönemi

Maliye Bakanı Ağbal, "Yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükellefler, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabilecek." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada, dün Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Tebliği ile iletişim, konut, taşımacılık, imalat ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren mükellefler ile ihracatçıları yakından ilgilendiren düzenlemeler yaptıklarını söyledi.



Söz konusu düzenleme ile bürokratik işlemleri azalttıklarını ve KDV uygulamasında önemli kolaylıklar getirdiklerini vurgulayan Ağbal, iade süreçleriyle ilgili mükellefi rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.



"İADE SÜRECİNİN GEREKSİZ YERE UZAMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK"



Her yıl yüksek tutarlarda KDV iadesi yaptıklarına işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:



"2016 yılında yaklaşık 38 milyar lira KDV iadesi yaptık. Bu önemli bir rakam. Burada amacımız bir yandan haksız bir iadenin yapılmaması bir yandan da vatandaşın hakkı olan iadenin bir an önce yapılmasıdır. Her zaman söylüyorum. Vatandaşın vergi iadesinin bizde bir gün bile fazladan kalmaması gerekir. Çünkü bu mükellefimiz için önemli bir kaynak.



Bu kapsamda, dün yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Bu düzenlemeden önce mükelleflerimiz, gerekli belgelerin yanında yüzde 100 oranında banka teminat mektubu veriyordu ve iadesini alması, dosyanın durumuna göre 1 aya yakın sürebiliyordu. Şimdi ise yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükellefler, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabilecek. Böylece, kontroller veya bazı eksiklikler nedeniyle iade sürecinin gereksiz yere uzamasının önüne geçilecek."