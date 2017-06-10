'KDV indirimi mobilya satışını yüzde 40 artırdı'

KDV indiriminin başladığı şubat ayının ilk günlerinden itibaren mobilya satışları yüzde 40 artarken, 30 binlik ek istihdam yaratıldı.

Sektör temsilcileri, mobilyada KDV indiriminin başladığı şubat ayının ilk gününden bu zamana geçen 4 aylık gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.



Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, indirimin sektöre dinamizm getirdiğini belirterek, özellikle mayıs ayının ortasına kadar satışların çok hızlı geçtiğini söyledi.



Güleç, KDV indiriminin başından itibaren geçen 4 aylık sürede satışların yüzde 40 arttığını kaydederek, eylül sonuna kadar geçecek toplam 9 aylık sürede geçen yılın aynı dönemine göre en az yüzde 30'luk artış beklediklerini vurguladı.



"İHRACAT VE İSTİHDAM DA ARTTI"



Güleç, iç pazardaki hareketlenmenin ihracata da yansıdığını belirterek, genel ağaç ve orman ürünleri ile mobilya ihracatının ilk 5 ayda yüzde 10 civarında artış yaşadığını bildirdi.



Dış pazardan ithal edilen süngerde yıl öncesi yaşanan artış nedeniyle bir dönem sünger bulmakta zorluk çektiklerini dile getiren Güleç, iç pazarda ise sunta ve mdf ürünlerine zam yapıldığını aktardı.



Güleç, "İç pazarda sunta ve mdf tekelleşmeye doğru gidiyor. Eğer bu sıkıntılar olmasaydı ihracat artışı daha yüksek olabilirdi." diye konuştu.



İç ve dış pazardaki artış sayesinde istihdamın da hareketlendiğini dile getiren Güleç, "Bu 4 aylık dönemde sektör en az 30 binlik ek istihdam yarattı. Hala da işçi arıyoruz bulamıyoruz. Yani sadece kalifie değil yetiştirmek üzere de işçi bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.



"İÇ PAZARDA RAHAT BİR NEFES ALDIK"



Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu da "Yüzde 10'luk KDV indirimin üstüne firmaların yaptığı indirimler de eklenince satışlarda en az yüzde 25'lik artış yaşandı. Nisan ayından itibaren düğün sezonunun da açılmasıyla satışlarda ciddi hareketlilik söz konusuydu. Bizim açımızdan ilk 4 ay hem iç pazarda hem de ihracatta beklentimiz üzerinde rakamlarla karşılaştık. 2016 yılında iç pazardaki sıkıntılardan ötürü ihracata ağırlık vermemizin meyvelerini toplarken, hükümetin KDV indirimi sayesinde iç pazarda da rahat bir nefes aldık." diye konuştu.