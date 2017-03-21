KDV indirimi satışları patlattı

Ağbal: "Gerek mobilyada gerekse beyaz eşyada nisanın sonunda bu düzenleme süresi dolacak ama bakacağız, durumu değerlendireceğiz."

Maliye Bakanı Ağbal: " Gerek mobilyada gerekse beyaz eşyada nisanın sonunda bu düzenleme süresi dolacak ama bakacağız, durumu değerlendireceğiz. Şimdi müthiş olumlu bir atmosfer var. En son gelen rakamlar, beyaz eşyada geçen seneden bu seneye şubat-şubat dönemine göre satışlar yüzde 30'un üzerinde artmış. Ben aynı oranın mobilya sektöründe de olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu, piyasada bir hareketlenme getirdi, alışverişe bir canlılık getirdi. Bunu da dikkate alacağız."