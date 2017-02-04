KDV indirimi mobilyada kayıt dışılığı azaltacak

Mobi̇lya Sanayi̇ İş Adamları Derneği̇ (MOBSAD) Yöneti̇m Kurulu Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, mobilyada KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cüneyt Yanıkçıoğlu, "Bence yüzde 8 KDV'ye geçilmesi, KDV'de veya vergilendirmede zarar değil, kayıt altına alınmada artı bir etki oluşturacak" dedi.



Yanıkçıoğlu yaptığı açıklamada, mobilyada KDV indirimi ile sektörün canlanacağını söyledi.



KDV oranının mobilyada yüzde 18'den 8'e düşürülmesinin sektör için çok önemli olduğunu vurgulayan Yanıkçıoğlu, "Satış anlamında, perakende anlamında ciddi bir artış bekleniyor. Çünkü şu anda zaten sünger girdilerimiz ve maliyetlerimiz petroldeki ve dolardaki artış nedeniyle artmış durumda. Yüzde 10'luk bir düşüş en azından bu maliyeti dengelemek konusunda, maliyetlerin aşağı çekilmesi konusunda yardımcı olur" diye konuştu.



Vergi indirimi ile mobilya sektöründeki faturasız satışların da azalacağını aktaran Yanıkçıoğlu, "Yüzde 18 KDV olduğu zaman ister istemez bu KDV'den dolayı, fatura kesmeme veya faturalandırmama diye bir olay da ortaya çıkıyor. Bence yüzde 8 KDV'ye geçilmesi, KDV'de veya vergilendirmede zarar değil, kayıt altına alınmada artı bir etki oluşturacak. Faturasız satışların da çok azalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Durmuş Çağrı Yıldırım da Türkiye'de özellikle mobilya sektöründeki vergi oranlarının Avrupa Birliği ülkelerindeki vergi oranlarına göre yüksek olduğunu, bu durumun da rekabette ciddi bir dezavantaj yarattığını kaydetti.



Vergi oranlarının düşürülmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Yıldırım, "Vergi oranlarındaki düşüş aslında ilk olarak kayıt dışılığı azaltacak. Çünkü kayıt dışı sektörü ortaya çıkaran aslında, insanların yüksek vergi oranlarından kaçınmak için farklı yollar tercih ederek ya da ürünlerini kayda almadan, faturalandırmadan satarak buradan bir gelir, bir kar elde etme beklentileri" şeklinde konuştu.