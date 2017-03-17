KDK'ya 'YGS' başvurusu

Geç kaldıkları için YGS'ye giremeyen öğrenciler, KDK'ya başvuru yaptı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamada, geç kaldığı için Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giremeyen öğrencilerin, mağdur olduklarını belirterek, kuruma müracaatta bulundukları ifade edildi.



Açıklamada, başvurularında öğrencilerin, trafiğin yoğun olduğunu, aynı bahçe içinde aynı isimle ortaokul ve lisenin bulunması nedeniyle okulları karıştırdıklarını bildirdikleri kaydedildi.



Öğrencilerin, sınava 1-2 dakika gibi kısa süre geç kaldıklarını, sınava alınmayarak, emeklerinin hiçe sayıldığını, okuma haklarının ellerinden alındığını belirttikleri vurgulandı.



Açıklamada, kabul edilen başvuruların, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde inceleneceği bildirildi.